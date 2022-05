Les sinistres liés à l'assurance des navires vont augmenter car la mer Noire reste une zone à haut risque - Allianz

Deux marins ont été tués et six navires marchands ont été touchés par des projectiles - coulant deux d'entre eux - autour de la côte de l'Ukraine depuis le début de l'invasion de son voisin par la Russie le 24 février.

Les assureurs maritimes londoniens ont jugé que la mer Noire et la mer d'Azov étaient des zones à haut risque, poussant le coût de l'assurance des navires dans la région à des niveaux records, avec une prime supplémentaire ajoutée à la couverture de guerre annuelle pour chaque voyage.

Dans son rapport annuel Safety & Shipping Review, AGCS, la principale filiale du groupe Allianz, a déclaré que les assureurs pourraient également être confrontés à des demandes d'indemnisation découlant de navires et de cargaisons bloqués ou piégés dans les ports ukrainiens et les eaux côtières, la marine russe contrôlant les points d'accès.

"Le secteur de l'assurance est susceptible de voir un certain nombre de demandes d'indemnisation au titre de polices de guerre spécialisées, pour des navires endommagés ou perdus à cause de mines marines, d'attaques à la roquette et de bombardements dans les zones de conflit", a déclaré Justus Heinrich d'AGCS.

Moscou a qualifié son action en Ukraine d'"opération spéciale" et ses efforts pour créer un corridor maritime ont été repoussés par des appels à un canal dirigé par l'ONU pour permettre à des dizaines de navires et des centaines de marins de quitter la zone sans risquer d'être touchés.

Dans un rapport distinct publié le mois dernier, la société PCS, spécialisée dans la modélisation des risques, a déclaré que les pertes maritimes assurées à l'échelle de l'industrie en raison du conflit pourraient se situer entre 3 et 6 milliards de dollars, 5 milliards étant une estimation provisoire.

Une interdiction élargie du pétrole russe dans le cadre des sanctions imposées à Moscou pourrait augmenter le coût et la disponibilité du combustible de soute, a déclaré AGCS.

"À plus long terme, nous pourrions assister à une pénurie de combustible de soute, de plus en plus de navires devant se tourner vers des combustibles non conformes ou inférieurs aux normes, ce qui pourrait entraîner des sinistres liés aux pannes de machines à l'avenir", a déclaré M. Heinrich d'AGCS.

L'étude, qui a analysé les pertes et les accidents maritimes signalés pour les navires de plus de 100 tonnes brutes, a indiqué que 54 navires ont été perdus dans le monde en 2021, contre 65 un an plus tôt, ce qui représente une baisse de 57 % au cours des 10 dernières années.

"De tels progrès reflètent l'importance accrue accordée aux mesures de sécurité au fil du temps par le biais de programmes de formation et de sécurité, de l'amélioration de la conception des navires, de la technologie et de la réglementation", a déclaré l'AGCS.