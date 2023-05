Moins de plaintes auprès de l'organe de médiation pour les assurances

BERLIN (dpa-AFX) - L'an dernier, les consommateurs ont été nettement moins nombreux à s'adresser à l'ombudsman des assurances pour des litiges avec des assurances. Au total, l'organisme de médiation a reçu près de 11 900 plaintes recevables en 2022, a indiqué mardi l'ombudsman Wilhelm Schluckebier. Ce chiffre est inférieur de 15,7 pour cent à celui de 2021, année où des effets spéciaux avaient entraîné une augmentation du nombre de réclamations. Ainsi, peu avant la fin de l'année, de nombreuses plaintes avaient été déposées par des cabinets d'avocats spécialisés dans les cas d'opposition à des assurances-vie, afin d'éviter la prescription.

Avec cette évolution, l'office de conciliation est dans la tendance, poursuit le communiqué. D'autres points de contact pour les consommateurs ont également enregistré moins de cas l'année dernière.

Schluckebier part du principe que les crises géopolitiques actuelles ont également contribué à ce recul. On peut supposer "que les restrictions dues à la pandémie de coronavirus, dont les effets se font encore sentir, la guerre en Ukraine avec ses répercussions également en Allemagne et le renchérissement croissant détournent en partie l'attention et la perception des gens", écrit-il dans le rapport annuel actuel. Face à ces problèmes, les problèmes individuels avec un assureur "passent parfois plutôt à l'arrière-plan".

La plupart des plaintes ont été déposées concernant des assurances vie et protection juridique. Pour les assurances-vie, le taux de réussite pour les consommateurs avec la médiation de l'ombudsman était d'environ un tiers. Dans toutes les autres branches, un peu moins de la moitié des réclamations ont été couronnées de succès./maa/DP/tih