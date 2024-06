BERLIN (dpa-AFX) - Le gouvernement allemand ne cède pas à la demande des Länder d'instaurer une assurance obligatoire contre les inondations et autres dommages naturels à l'échelle nationale. "L'assurance obligatoire demandée par les Länder rendrait l'habitat en Allemagne plus cher, entraînerait une grande bureaucratie et ne dégagerait pas l'Etat de sa responsabilité financière", a déclaré jeudi soir le ministre fédéral de la Justice, Marco Buschmann, responsable du dossier, pour justifier la position négative du gouvernement. Lors de la rencontre du chancelier Olaf Scholz (SPD) avec les ministres-présidents, il a été convenu de poursuivre le dialogue sur cette question.

"Nous avons en commun de vouloir améliorer la protection contre les dommages naturels et leurs conséquences, mais nous ne sommes pas d'accord sur la manière de procéder", a déclaré le politicien du FDP. Selon lui, obliger les assureurs à proposer une assurance contre les dommages naturels à chaque propriétaire de bâtiment est une meilleure solution, pour laquelle il souhaite continuer à faire campagne. Le chancelier Scholz a déclaré après la réunion avec les ministres-présidents : "Tout le monde doit recevoir une offre".

Les Länder demandent depuis longtemps au gouvernement fédéral de créer une réglementation légale pour l'introduction d'une assurance obligatoire à l'échelle fédérale pour les dommages causés par les éléments naturels, qui devrait également couvrir les dommages causés par les inondations dues aux tempêtes. Selon les Länder, les entreprises devraient proposer un contrat à tout propriétaire souhaitant s'assurer contre les dommages causés par les éléments naturels. Jusqu'à présent, les propriétaires de bâtiments situés dans des zones fortement exposées aux inondations ne trouvent pas toujours d'assurance qui accepte de couvrir ce risque élevé. Seule la moitié environ des bâtiments privés en Allemagne est assurée contre les éléments naturels.

Lukas Benner, membre du groupe des Verts au Parlement européen, s'est également prononcé en faveur d'une assurance obligatoire contre les dommages naturels à l'échelle nationale. Il a déclaré : "Si elle est bien conçue, elle encourage la prévention et garantit la sécurité de la planification pour les personnes concernées ainsi qu'une répartition solidaire des coûts". Le député allemand a déclaré à l'agence de presse allemande : "La prime ne devrait pas pouvoir être répercutée intégralement sur les locataires". Là où des primes extrêmement élevées sont exigées en raison d'un risque élevé, il faudrait différencier les bâtiments existants et les nouvelles constructions afin de trouver des solutions équitables.