COLOGNE (dpa-AFX) - Les clients de l'assurance vie profitent de plus en plus de la fin du marasme des taux d'intérêt. Les premiers assureurs ont annoncé une augmentation du taux d'intérêt courant de ce classique de la prévoyance vieillesse pour 2024. Parallèlement, l'influente association allemande des actuaires (DAV) propose de relever le taux d'intérêt actuariel élevé - également appelé taux garanti - pour la première fois depuis des décennies. Actuellement, ce taux est de 0,25 pour cent. Il pourrait passer à 1 pour cent à partir de 2025. "Nous pensons qu'un taux d'intérêt de 1,0 pour cent est défendable à long terme", a déclaré le président de la DAV, Maximilian Happacher, à l'agence de presse allemande.

Les intérêts que les assureurs ont pu obtenir sur le marché des capitaux sont à nouveau aussi élevés qu'il y a 10 à 15 ans, a déclaré Happacher. Le taux d'intérêt garanti avait été relevé pour la dernière fois en 1994, la valeur de 4,0 pour cent était alors valable jusqu'à l'été 2000 pour les nouveaux contrats.

Les modifications du taux d'intérêt garanti s'appliquent exclusivement aux nouveaux contrats d'assurance vie. Pour les anciennes polices, pour lesquelles il y a encore jusqu'à 4 pour cent, rien ne change sur ce point. C'est le ministère fédéral des Finances qui décide du niveau définitif du taux d'intérêt garanti.

Le taux d'actualisation élevé a pour but d'éviter que les assureurs ne s'approprient les promesses de garantie. Depuis la chute des taux d'intérêt, la plupart des assureurs vie ne proposent plus que des produits à garantie réduite pour les nouvelles affaires.

Les actuaires sont des mathématiciens actuariels qui évaluent les incertitudes financières des assurances à l'aide de méthodes de la théorie des probabilités et de la statistique.

Le taux d'intérêt courant augmente

La rémunération courante de l'assurance vie comprend également la participation aux excédents, que les assureurs fixent chaque année en fonction de la situation économique et du succès de leur stratégie de placement et qui concerne également les anciens clients. La rémunération courante ne concerne que la part d'épargne, entre autres après déduction des frais d'acquisition et de gestion.

Les premiers assureurs augmentent la participation aux excédents pour l'année à venir, notamment Ergo Lebensversicherung et Alte Leipziger. "Chaque entreprise prend cette décision en fonction de sa propre situation. En principe, l'augmentation des participations aux excédents reflète les nouveaux placements à taux d'intérêt élevé ainsi que, dans une moindre mesure, les fonds libérés de la réserve d'intérêt supplémentaire", a expliqué Happacher.

Les assurés profitent également des fonds libérés

Lors de la baisse des taux d'intérêt, les assureurs-vie ont dû constituer un tampon de capital - dans le jargon de la réserve d'intérêt supplémentaire - afin de couvrir les garanties élevées pour les anciens contrats. Cet argent n'a pas pu être distribué aux clients. Au plus fort de la crise, le tampon de capital était rempli de près de 100 milliards d'euros. Cette année, selon Happacher, le tampon devrait s'élever à un peu moins de 90 milliards d'euros en raison des fonds qui se libèrent progressivement.

"Cette somme continuera à baisser dans les années à venir". L'actuaire ne s'attend pas à une baisse significative des taux d'intérêt sur le marché des capitaux. "L'inflation ne devrait pas redescendre nettement sous la barre des deux pour cent dans un avenir prévisible. "Selon toute vraisemblance, les taux d'intérêt ne retomberont donc pas pour l'instant à d'anciens planchers."/mar/DP/zb