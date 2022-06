Recouvrer un impayé ? Evitez l'Arabie saoudite ou la Chine

PARIS (awp/afp) - Procéder au recouvrement d'une facture impayée est plus difficile au Moyen-Orient ou en Asie qu'en Europe occidentale, d'après une étude publiée dimanche par l'assureur crédit Allianz Trade.

Les problèmes rencontrés par les exportateurs pour se faire payer peuvent être liés aux habitudes locales en matière de paiement, aux procédures judiciaires ou aux procédures collectives concernant les entreprises insolvables.

Ces dernières expliquent à elles seules "plus de la moitié de la complexité du recouvrement à l'échelle mondiale", selon Maxime Lemerle, responsable des études sur les défaillances chez Allianz Trade.

Le top 10 des pays où le recouvrement des impayés est le moins complexe sont tous des pays d'Europe occidentale, d'après le classement de l'assureur crédit, qui a comparé 49 pays représentant 90% du PIB mondial et 85% des flux commerciaux internationaux.

La France est classée 10ème avec un comportement de paiement des entreprises qui est "bon, mais pourrait encore être amélioré", selon l'étude.

Si les tribunaux français "parviennent à résoudre les litiges dans des délais raisonnables", Allianz Trade constate qu"une fois que le débiteur est déclaré insolvable, il devient extrêmement difficile de recouvrer l'impayé", la loi française protégeant le débiteur jusqu'à ce que la procédure collective soit terminée.

Les Etats-Unis et le Canada sont classés parmi les pays où le degré de complexité pour recouvrer une créance est considéré comme "élevé" à cause de leur structure fédérale et du "manque d'efficacité dans le recouvrement des dettes non garanties".

Le niveau de complexité maximal, considéré comme "grave" concerne huit pays dont la Chine, le Mexique, l'Arabie saoudite et l'Afrique du Sud.

Mais la situation connaît des "améliorations significatives" en Arabie saoudite et en Chine, relève Allianz Trade qui note aussi un progrès à l'échelle de la planète par rapport à la précédente édition de l'étude qui date de 2018.

Toutefois, les pratiques locales de paiement "restent une source de complexité dans de nombreux pays" et plus particulièrement au Moyen-Orient.

Enfin, les difficultés liées aux procédures judiciaires "sont moins fréquentes en Europe occidentale et en Amérique du Nord, mais celles qui persistent sont indéniablement plus complexes à surmonter", selon l'assureur crédit.

