Le ministre-président de la Bavière, Markus Soder (CSU), s'est prononcé avec force en faveur d'une assurance obligatoire contre les dommages naturels pour les propriétaires de maisons, suite aux récentes inondations en Bavière. Le risque d'inondation risque d'augmenter à l'avenir, sans assurance obligatoire, l'ensemble des contribuables devra être mis à contribution en cas de doute, a déclaré Soder jeudi à la radio Deutschlandfunk.

Lukas Benner, membre du groupe des Verts pour les questions juridiques, s'est également prononcé en faveur d'une assurance obligatoire à l'échelle nationale contre les dommages causés par les éléments naturels. "Si elle est bien conçue, elle favorise la prévention et garantit la sécurité de la planification pour les personnes concernées ainsi qu'une répartition solidaire des coûts", a-t-il ajouté.

Soder a qualifié la proposition du ministre de la Justice Marco Buschmann (FDP), qui mise sur des solutions volontaires, de "flop typique". Selon lui, une simple offre aux propriétaires ne changerait rien et ne conduirait pas à une meilleure couverture d'assurance. Une assurance obligatoire concerne le bien commun. Le FDP doit comprendre qu'il ne peut pas se contenter d'être un lobbyiste pour une certaine clientèle.

Le chancelier Olaf Scholz (SPD) devait discuter ce jeudi avec les dirigeants des Länder à Berlin, entre autres, d'une assurance obligatoire.

M. Buschmann continue de rejeter l'idée d'une assurance obligatoire contre les catastrophes naturelles et défend uniquement l'idée d'une offre obligatoire de la part des assureurs. Le politicien du FDP a déclaré mercredi qu'il était bon que les gens décident d'assurer les bâtiments contre les dommages causés par les inondations et autres éléments naturels, et que "chacun devrait recevoir une offre pour cela". Pour les anciens contrats, il devrait y avoir une possibilité d'augmenter la couverture en conséquence. Les offres pour les nouveaux contrats devraient inclure une assurance contre les dommages naturels, "que l'on peut toutefois exclure". M. Buschmann a souligné qu'il n'était pas favorable à ce que les propriétaires soient obligés de souscrire une telle assurance, car dans certains cas, des personnes auraient été contraintes d'abandonner leur maison familiale en raison de primes d'assurance élevées. Certains locataires ont pu être confrontés à une augmentation massive des charges en cas d'assurance obligatoire contre les dommages naturels.

Le député des Verts au Bundestag, M. Benner, a suggéré que "la prime ne devrait pas pouvoir être répercutée intégralement sur les locataires". Il a également déclaré à l'agence de presse allemande : "Là où des primes extrêmement élevées sont exigées en raison d'un risque élevé, il faudrait différencier les bâtiments existants et les nouvelles constructions afin de trouver des solutions équitables."/dm/DP/ngu