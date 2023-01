Surveillance : augmentation possible des excédents de l'assurance vie

FRANCFORT (dpa-AFX) - Selon l'autorité de surveillance financière Bafin, de nombreux clients de l'assurance-vie peuvent espérer une hausse des taux d'intérêt pour leur épargne retraite classique dans les années à venir. "Je m'attends déjà à ce que la participation aux bénéfices augmente à grande échelle, bien sûr en fonction de la situation sur le marché des capitaux dans son ensemble, y compris les marchés boursiers et immobiliers", a déclaré Frank Grund, le plus haut responsable de la surveillance des assurances en Allemagne, aux agences de presse dpa et dpa-AFX. Les premiers assureurs, dont le leader du secteur Allianz Leben, ont déjà augmenté la participation aux bénéfices pour 2023. Mais de nombreuses entreprises les laissent encore inchangées.

Les assureurs-vie fixent chaque année la participation aux bénéfices en fonction de la situation économique et du succès de leur stratégie d'investissement. A cela s'ajoute le taux d'intérêt maximum, également appelé taux d'intérêt garanti. Suite à une décision du ministère fédéral des Finances, il est fixé à 0,25% pour les nouveaux contrats depuis début 2022. Les anciens contrats rapportent beaucoup plus. Les deux constituent le taux d'intérêt courant, qui se réfère uniquement à la part d'épargne après déduction, entre autres, des frais d'acquisition et de distribution.

Grund ne s'attend pas à ce que les assureurs-vie se réapproprient à grande échelle des garanties élevées dans leurs livres. "Nous avons vu les risques liés aux garanties élevées. Je pense que plus personne ne devrait le faire". Le secteur n'a guère été en mesure de réaliser les promesses d'intérêt des anciens contrats, qui pouvaient atteindre 4 pour cent, en raison de la faiblesse des taux d'intérêt sur le marché des capitaux. Depuis quelques années, la grande majorité ne propose plus aux nouveaux clients que des produits avec des garanties réduites.

Grund estime qu'il est difficile d'imaginer une renaissance des assurances vie classiques avec une garantie complète. "Le marché a appris à grand-peine à quel point les garanties sont chères. Je ne pense pas qu'ils reviendront volontairement sur cette voie. Il y a beaucoup d'alternatives intéressantes avec des opportunités pour les clients".

Une grande partie de l'argent des assureurs se trouve dans des obligations d'État à taux d'intérêt relativement bas émises ces dernières années. Leur valeur a baissé en raison de la récente hausse des taux d'intérêt. Des charges latentes apparaissent dans le bilan. Si les assureurs sont contraints de vendre ces titres avant l'échéance, ils devraient déprécier la valeur en conséquence. Cela pèserait sur le bilan.

A cela s'ajoute l'inflation qui, selon le superviseur des assurances, pourrait avoir des conséquences sur les affaires en cours. "Les entreprises devraient se préparer à ce que les nouvelles affaires ne se déroulent pas comme prévu". Des résiliations de contrats existants ou des annulations de cotisations par les clients ne sont pas non plus à exclure, car les consommateurs ont besoin d'argent pour autre chose, selon lui. "Mais nous ne voyons pas encore de grande vague de résiliation. Néanmoins, les entreprises devraient veiller à une gestion suffisante des liquidités".

Pour l'instant, selon M. Grund, 15 des quelque 80 assureurs vie sont soumis à une surveillance accrue. "Je m'attends à ce que ce nombre diminue considérablement dans un avenir proche", a déclaré le directeur exécutif du Bafin. Actuellement, aucun assureur vie n'a besoin de recourir aux mesures transitoires du cadre réglementaire européen Solvabilité II. Au contraire, les entreprises satisfont déjà aux exigences qui seront obligatoires à partir de 2032.

Selon Grund, la situation des caisses de pension reste plus difficile. "Pour une bonne trentaine de caisses sur plus de 130, nous sommes un peu plus inquiets". Selon le contrôleur des assurances, les caisses de pension pourraient plutôt profiter à moyen terme d'une hausse des taux d'intérêt, si les fonds libérés sont réinvestis à des taux plus élevés./mar/DP/men