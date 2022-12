Trafigura contracte un prêt de 3 milliards de dollars pour fournir du gaz à l'entreprise allemande Sefe

"Nous sommes fiers de contribuer à la sécurité énergétique de l'Europe en fournissant cet important volume de gaz à l'Allemagne, soutenu par notre vaste portefeuille et nos contrats de GNL américains à long terme", a déclaré Richard Holtum, responsable du négoce de gaz et d'électricité pour Trafigura.

L'accord intervient alors que l'Allemagne s'efforce de remplacer les volumes de gaz russe, autrefois sa principale source mais dont l'approvisionnement a été totalement arrêté en août, par des alternatives.

Le prêt est arrangé et souscrit conjointement par la Deutsche Bank et une autre banque internationale. Plus de 25 banques ont participé à la syndication.

Le prêt est partiellement décroché par une garantie dans le cadre du programme de prêts financiers non liés du gouvernement allemand agissant par le biais de l'agence allemande de crédit à l'exportation Euler Hermes AG, une division d'Allianz.

Trafigura a déclaré qu'elle utiliserait principalement les quantités existantes de son portefeuille mondial de gaz et de GNL pour couvrir l'approvisionnement de Sefe.