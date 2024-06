Un ancien gestionnaire de fonds d'Allianz a plaidé coupable vendredi pour son rôle dans la débâcle des fonds d'investissement privés provoquée par la pandémie de COVID-19 et qui, selon les procureurs, a entraîné des pertes de 7 milliards de dollars pour les investisseurs.

Grégoire Tournant a reconnu deux chefs d'accusation de fraude en matière de conseil en investissement, lors d'une audience devant le juge en chef Laura Taylor Swain du tribunal fédéral de Manhattan.

L'affaire Tournant découle de l'effondrement, en mars 2020, des fonds Structured Alpha de l'assureur allemand, aujourd'hui disparus, que M. Tournant avait créés et supervisés en tant que directeur des investissements.

Ces fonds, qui géraient plus de 11 milliards de dollars d'actifs, ont perdu environ 7 milliards de dollars en février et mars 2020, lorsque le début de la pandémie a déclenché une panique sur les marchés mondiaux.

Les procureurs ont déclaré que M. Tournant avait trompé les investisseurs sur les risques des fonds en modifiant les données de performance et en s'écartant de la stratégie de couverture qu'il avait promise, et qu'il avait fait obstruction à une enquête de la Commission des opérations de bourse des États-Unis en ordonnant à un collègue de mentir.

En mai 2022, Allianz a accepté de payer plus de 6 milliards de dollars et son unité de gestion d'actifs américaine a plaidé coupable de fraude sur les titres pour résoudre les enquêtes gouvernementales sur l'effondrement des fonds. Deux autres anciens gestionnaires de fonds d'Allianz ont plaidé coupable dans cette affaire.

Les fonds Structured Alpha avaient beaucoup misé sur les options d'achat d'actions, de manière à limiter les pertes en cas de chute des marchés, ce que M. Tournant a assimilé à une forme d'assurance.

Les procureurs ont déclaré que la fraude s'est déroulée de 2014 à mars 2020, et que Tournant a reçu plus de 60 millions de dollars au cours de cette période.

M. Tournant a précédemment plaidé non coupable de cinq chefs d'accusation criminels, notamment de fraude en tant que conseiller en investissement, de fraude en matière de valeurs mobilières, de complot et d'obstruction.

Il avait également accusé le cabinet d'avocats Sullivan & Cromwell, qui l'avait représenté ainsi qu'Allianz, d'avoir fait de lui un bouc émissaire après qu'Allianz eut décidé de coopérer avec les procureurs fédéraux.

En août dernier, M. Swain a rejeté la demande de M. Tournant de classer l'affaire pénale.

L'affaire est la suivante : U.S. v. Tournant, U.S. District Court, Southern District of New York, No. 22-cr-00276. (Reportage de Jonathan Stempel à New York ; Reportage complémentaire de Luc Cohen à New York ; Rédaction de Bill Berkrot)