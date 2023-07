Un juge américain a approuvé mercredi l'accord de 6 milliards de dollars conclu par Allianz concernant l'effondrement en 2020 d'un groupe de fonds d'investissement, mettant ainsi fin à un scandale qui a entraîné la chute de l'une des filiales américaines de la société allemande.

Allianz a conclu un accord avec les autorités américaines en mai 2022 à la suite d'allégations selon lesquelles son unité américaine aurait escroqué des investisseurs dans les fonds Structured Alpha, aujourd'hui disparus. La filiale, Allianz Global Investors (AGI), a plaidé coupable de fraude en matière de valeurs mobilières et a accepté de payer les amendes et de dédommager les investisseurs.

La juge Colleen McMahon, du tribunal de district de Manhattan, a prononcé mercredi une peine financière qu'elle a qualifiée d'"astronomique".

"Il s'agit d'une situation triste et désolante", a-t-elle déclaré à propos des allégations.

Allianz a versé environ 5 milliards de dollars aux investisseurs et plus de 840 millions de dollars aux autorités gouvernementales américaines pour mettre fin à ces allégations, a déclaré la société à l'époque.

Les pénalités dans cette affaire avaient été initialement annoncées comme s'élevant à 6 milliards de dollars, mais les procureurs américains ont accepté le paiement partiel d'une ordonnance de confiscation, comme ils l'ont indiqué dans des documents judiciaires.

Avec plus de 11 milliards de dollars d'actifs sous gestion, les fonds Structured Alpha ont perdu plus de 7 milliards de dollars lorsque le COVID-19 a ébranlé les marchés en février et mars 2020.

Les procureurs ont déclaré qu'AGI avait trompé les fonds de pension en sous-estimant les risques des fonds Structured Alpha et en présentant des "lacunes importantes" dans sa surveillance.

La sentence a été reportée depuis l'année dernière afin de donner à Pacific Investment Management Co (PIMCO) d'Allianz le temps de négocier sa capacité à continuer à gérer 170 milliards de dollars de fonds de retraite américains en dépit de la condamnation d'AGI.

Les entreprises qui enfreignent les lois pénales ou commettent des fraudes sont généralement interdites d'exercer des activités telles que la réalisation d'offres privées ou la gestion de régimes de retraite en vertu de la législation américaine. Cette règle s'applique également aux sociétés affiliées à l'entreprise.

Le 5 juillet, l'Employee Benefits Security Administration du ministère américain du travail a accordé à PIMCO une dérogation de cinq ans à l'interdiction de dix ans, dérogation que le gestionnaire d'actifs peut demander à prolonger.

AGI, qui faisait l'objet d'une interdiction de 10 ans, devrait mettre fin à ses activités, a déclaré son avocat devant le tribunal.

À la suite de l'affaire pénale, Allianz a transféré environ 120 milliards de dollars d'actifs d'investisseurs à Voya Financial (VOYA.N) en échange d'une participation de 24 % dans l'activité de gestion d'actifs de Voya. (Reportage de Jody Godoy à New York, édition de Bill Berkrot)