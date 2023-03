Calendrier des résultats et des déclarations commerciales au Royaume-Uni - 7 prochains jours

Lundi 6 mars Amte Power PLRésultats semestrielsBATM Advanced Communications LtdRésultats semestrielsClarkson PLRésultats semestrielsCraneware PLRésultats semestrielsMurray International Trust PLRésultats semestriels (à confirmer)Seeing Machines LtdRésultats semestrielsMardi 7 mars Ashtead Group PLCRésultats trimestrielsBank of Ireland Group PLRésultats semestrielsDotdigital Group PLRésultats semestrielsElementis PLRésultats semestrielsFerguson PLCRésultats semestrielsFoxtons Group PLRésultats completsFresnillo PLRésultats completsGreggs PLRésultats completsIWG PLRésultats completsJohnson Service Group PLRésultats completsJust Group PLRésultats completsKeller Group PLRésultats completsOrigin Enterprises PLRésultats semestrielsReach PLRésultats completsRevolution Bars Group PLRésultats semestrielsSTV Group PLRésultats completsTremor International LtdRésultats completsMercredi 8 marsAdmiral Group PLRésultats de l'exercice completBakkavor Group PLRésultats de l'exercice completBreedon Group PLRésultats de l'exercice completCLS Holdings PLRésultats de l'exercice completDarktrace PLRésultats du semestreGalliford Try Holdings PLRésultats du semestreHeadlam Group PLRésultats de l'exercice completHill & Smith PLRésultats de l'exercice completHiscox LtdRésultats de l'exercice completIbstock PLRésultats de l'exercice completIP Group PLRésultats de l'exercice completLegal & General Group PLrésultats de l'annéeMagpie PLrésultats de l'annéeNetcall PLrésultats du semestreQuilter PLrésultats de l'annéeRestaurant Group PLrésultats de l'annéeSIG PLrésultats de l'annéeSomero Enterprises Incrésultats de l'annéeSpirent Communications PLrésultats de l'annéeTClarke PLrésultats de l'annéeTT Electronics PLrésultats de l'annéeTullow Oil PLrésultats de l'annéejeudi 9 marsAviva PLRésultats de l'exercice completConvaTec Group PLRésultats de l'exercice completDigital 9 Infrastructure PLRésultats de l'exercice completDS Smith PLCommuniqué de presseEndeavour Mining PLRésultats de l'exercice completEntain PLRésultats de l'exercice completForterra PLRésultats de l'exercice completFranchise Brands PLRésultats de l'exercice completHammerson PLRésultats de l'exercice completInforma PLRésultats de l'exercice completKier Group PLRésultats semestrielsM& G PLRésultats de l'exercice completG PLRésultats de l'année complèteNetwork International Holdings PLRésultats de l'année complèteOakley Capital Investments LtdRésultats de l'année complètePageGroup PLRésultats de l'année complèteSeraphim Space Investment Trust PLRésultats du semestreSpirax-Sarco Engineering PLRésultats de l'année complèteVolution Group PLRésultats du semestreWheaton Precious Metals CorpRésultats de l'année complètevendredi 10 marsAllianz Technology Trust PLRésultats de l'année complèteBerkeley Group HoldingsTrading StatementFBD Holdings PLRésultats de l'année complèteRobert Walters PLRésultats de l'année complète Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.