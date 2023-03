La valeur de l'actif net d'Allianz Technology Trust chute de 34 % en 2022

(Alliance News) - Allianz Technology Trust PLC a déclaré lundi avoir sous-performé son indice de référence en 2022.

La valeur nette d'inventaire par action a diminué de 34% à 231,0 pence le 31 décembre, contre 347,9 pence un an plus tôt, alors que son indice de référence, le Dow Jones World Technology, a chuté de 26% au cours de la même période. Le prix de l'action de la fiducie a chuté encore davantage, s'établissant à 210,0 pence le 31 décembre, soit une baisse de 40 % par rapport aux 352,5 pence de l'année précédente. Le prix de l'action est ainsi passé d'une légère prime à la valeur liquidative à une décote de 9,1 %.

L'action se négociait à 211,73 pence lundi matin à Londres, en baisse de 1,3 % sur la journée.

Allianz Tech a déclaré que l'année 2022 avait été particulièrement "difficile" pour les investisseurs en technologie dans un contexte de difficultés économiques et géopolitiques. Elle a déclaré que les sociétés à forte croissance et à moyenne capitalisation ont été les plus durement touchées en 2022, car "les investisseurs ont réévalué les valorisations à la lumière de l'évolution de l'environnement des taux d'intérêt".

Alliance Tech a proposé de ne pas verser de dividende en 2022, comme en 2021.

En ce qui concerne l'avenir, Allianz Tech a déclaré qu'il était difficile de prédire ce qui pourrait se passer dans la politique et l'économie mondiales en 2023. Toutefois, elle a noté que les pressions inflationnistes s'atténuaient.

"Le conseil d'administration a pleinement confiance dans la stratégie différenciée du gestionnaire d'investissement et dans le secteur technologique en tant que source de rendements supérieurs à long terme.

