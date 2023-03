La roupie pakistanaise se renforce de 3,5% par rapport au dollar sur le marché interbancaire

La roupie pakistanaise s'est renforcée vendredi de 2,38% à la clôture interbancaire à 278,46 roupies contre le dollar, un jour après que la banque centrale ait relevé son taux d'intérêt directeur de 300 points de base (pb) pour le porter à 20%, selon des données commerciales.

La roupie, qui a chuté de plus de 6 % jeudi, s'échangeait à 275,5 contre le dollar en cours de journée, en hausse de près de 3,5 %, après la séance d'ouverture.

"La roupie peut s'être appréciée suite à la déclaration des gouverneurs lors de la réunion des analystes où il dit que le FMI n'a pas demandé de s'aligner sur le taux frontalier", déclare Mustafa Pasha, directeur des investissements chez Lakson Investments.

M. Pasha ajoute que les espoirs de parvenir rapidement à un accord au niveau des services du FMI ont grimpé en flèche maintenant que le gouvernement a fait flotter la monnaie, supprimé les subventions aux agriculteurs/exportateurs et imposé des surtaxes sur l'électricité.

Il ajoute : "D'un autre côté, il se pourrait que la SBP ait fait une intervention douce ou que les Pakistanais de l'étranger aient décidé de faire des versements après avoir vu la roupie toucher 286 par rapport au dollar."

La valeur de la monnaie locale s'est dépréciée en raison de retards dans un accord de financement avec le Fonds monétaire international (FMI), qui est crucial pour l'économie brisée de l'Asie du Sud confrontée à une crise de la balance des paiements.

Les parties négocient un cadre politique depuis le début du mois dernier afin de s'accorder sur les mesures à prendre pour combler le déficit budgétaire avant la présentation d'un budget annuel vers le mois de juin.

Un accord au niveau du personnel doit encore être signé, ce qui, selon le ministre des finances Ishaq Dar, devrait être fait d'ici la semaine prochaine.

Si les négociations aboutissent, le FMI accordera plus d'un milliard de dollars au Pakistan, ce qui est essentiel pour débloquer d'autres financements bilatéraux et multilatéraux.

Un échange de devises basé sur le marché est l'une des nombreuses conditions posées par le FMI pour approuver le financement.

Mercredi, l'agence de notation Moody's a abaissé la note de la dette non garantie du pays en crise de "Caa1" à "Caa3". Vendredi, cinq banques pakistanaises : Allied Bank Limited (ABL), Habib Bank Ltd. (HBL), MCB Bank Limited (MCB), National Bank of Pakistan (NBP) et United Bank Ltd. (UBL), ont également été rétrogradées de Caa1 à Caa3.