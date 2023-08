Allied Motion Technologies Inc. a pour activité la conception, la fabrication et la vente de composants et de systèmes de mouvement de précision et à commande spécialisée. Ses marchés cibles sont l'industrie, les véhicules, la médecine, l'aérospatiale et la défense. Elle vend ses produits aux États-Unis, au Canada, en Amérique du Sud, en Europe et en Asie-Pacifique. Ses produits et solutions comprennent des systèmes de positionnement de nano-précision, des systèmes d'asservissement, des contrôleurs de mouvement, des servo-amplificateurs et entraînements numériques, des moteurs sans balais, des moteurs couples et des moteurs sans noyau, des moteurs à balais, des entraînements de moteur intégrés, des moteurs à engrenages, des engrenages, des codeurs optiques incrémentaux et absolus, des filtres actifs et passifs pour la qualité de l'énergie et les problèmes d'harmoniques, des modules d'entrée/sortie de sécurité industrielle, des passerelles de communication industrielles universelles, des technologies d'allègement et d'autres produits liés au mouvement contrôlé. Ses produits et solutions sont utilisés dans l'automatisation des usines, l'équipement spécialisé, l'équipement des bâtiments commerciaux et autres.

Secteur Equipements et composants électriques