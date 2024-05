Allient Inc. est une société internationale qui conçoit, fabrique et vend des composants et des systèmes de mouvement contrôlés de précision et spécialisés utilisés dans un grand nombre d'industries. La société vend des composants et des solutions intégrées de mouvement contrôlé à des clients finaux et à des fabricants d'équipements d'origine (OEM) par l'intermédiaire de sa propre force de vente directe et de ses représentants et distributeurs agréés. Les produits et solutions de la société comprennent des systèmes de positionnement de nano-précision, des systèmes de servocommande, des contrôleurs de mouvement, des servo-amplificateurs et entraînements numériques, des servomoteurs sans balais, des moteurs couples et des moteurs sans noyau, des moteurs à balais, des entraînements de moteur intégrés, des motoréducteurs, des engrenages, des codeurs optiques incrémentaux et absolus, des filtres actifs (électroniques) et passifs (magnétiques) pour les problèmes de puissance et d'harmoniques, des modules d'entrée/sortie de sécurité industrielle, des passerelles de communication industrielles universelles, des technologies d'allègement et d'autres produits liés au mouvement contrôlé.

Secteur Equipements et composants électriques