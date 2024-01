Allison Transmission Holdings, Inc. est un concepteur et un fabricant de solutions de propulsion pour les véhicules commerciaux et de défense. La société est également un fabricant de transmissions entièrement automatiques pour véhicules moyens et lourds. Ses produits sont utilisés dans une variété d'applications, notamment les camions routiers, y compris les camions de distribution, de ramassage des ordures, de construction, d'incendie et d'urgence ; les autobus, y compris les autobus scolaires, les autobus de transport en commun et les autocars ; les camping-cars, les véhicules hors route et les équipements, y compris les applications énergétiques, minières et de construction ; et les véhicules de défense, y compris les véhicules tactiques à roues et à chenilles. La société opère dans environ 150 pays. Elle possède des usines de fabrication aux États-Unis, en Hongrie et en Inde, ainsi que des ressources d'ingénierie mondiales, notamment des centres d'ingénierie d'électrification à Indianapolis (Indiana), Auburn Hills (Michigan) et Londres (Royaume-Uni). La société compte également environ 1 400 distributeurs et revendeurs indépendants dans le monde entier.

Secteur Véhicules et machines lourdes