Les subventions américaines pour le développement de minéraux critiques soutiendront la croissance d'Arcadium Lithium, l'un des trois principaux producteurs de lithium, si la fusion de 10,6 milliards de dollars entre Livent et Allkem, qui donnera naissance à la nouvelle société, se concrétise, a déclaré jeudi le président d'Allkem.

La loi américaine sur la réduction de l'inflation (IRA) a réorienté les chaînes d'approvisionnement mondiales pour les minéraux essentiels à la transition énergétique vers les États-Unis. La fusion devrait être finalisée d'ici le 4 janvier si les actionnaires d'Allkem l'approuvent lors de l'assemblée générale du 19 décembre.

Peter Coleman, président d'Allkem, a déclaré que les entreprises envisageaient des options de croissance après la fusion pour Arcadium au Canada et en Amérique du Nord, où Livent détient la moitié de la société minière Nemaska Lithium, partagée avec le gouvernement du Québec. L'IRA représente une opportunité de "crème sur le gâteau", a-t-il déclaré à la presse à Melbourne.

"Alors que nous envisageons de développer nos activités au Canada, par exemple, il est naturel que le traitement soit effectué au Canada ou en Amérique du Nord pour le moment, et c'est une bonne chose pour nous", a-t-il déclaré.

"Ils n'ont pas leur propre IRA", a-t-il ajouté en faisant référence au Canada. "Mais ils sont très compétitifs et ils savent que notre option est de franchir la frontière à 150 kilomètres (93 miles). Ils comprennent qu'ils doivent être compétitifs pour pouvoir obtenir ce produit à valeur ajoutée". M. Coleman restera président de la nouvelle société, qui produira le métal au Canada, en Argentine et en Australie, derrière la société américaine Albemarle et la société chilienne SQM. Allkem est cotée en Australie ; Livent est cotée aux États-Unis.

PRIX IMMERGÉS

M. Coleman a également déclaré qu'il pensait que la faiblesse actuelle des prix du lithium se prolongerait à court terme, ce qui obligerait les entreprises à réduire leurs coûts et à repousser les décisions d'investissement dans de nouveaux projets. Il a toutefois précisé qu'il n'évincerait aucune entreprise tant que les prix restent à des niveaux relativement "sains" pour le métal, qui est essentiel pour les batteries des véhicules électriques.

Les prix du lithium se sont envolés l'année dernière en raison des mesures de relance de la Chine et de l'impact du COVID-19 sur les chaînes d'approvisionnement mondiales, mais cette année, de nouvelles sources d'approvisionnement, notamment en provenance d'Afrique, ont entraîné un effondrement des prix, a déclaré M. Coleman.

Les prix du spodumène, minerai de lithium dont l'Australie produit environ la moitié de l'offre mondiale, ont grimpé à plus de 6 100 dollars la tonne métrique à la fin de l'année dernière. Il s'échangeait jeudi à 1 380 dollars. "C'est naturel. Vous recevez un signal de prix sur le marché et tout le monde se précipite à la banque et chez ses investisseurs pour dire qu'il est temps de construire une mine", a-t-il déclaré. "Ce signal de prix est arrivé il y a quelques années. Nous devons maintenant éliminer cette offre excédentaire du marché. Nous allons être là pendant un petit moment".

Les prix du lithium ont chuté en raison du ralentissement de la croissance de la demande de véhicules électriques, ce qui a entraîné une guerre des prix entre les fabricants en Chine.

GATECRASHERS

M. Coleman, qui a dirigé le producteur de gaz australien Woodside Energy pendant dix ans, a également déclaré qu'il n'avait jamais vu d'investissements australiens dans un secteur aussi important que celui du lithium.

Les magnats de l'industrie minière Gina Rinehart et Chris Ellison ont dépensé à eux deux plus de 2 milliards de dollars australiens (1,30 milliard de dollars) pour prendre des participations dans des sociétés de développement du lithium cette année, gâchant ainsi les accords en cours avec les plus grands fabricants mondiaux de produits chimiques à base de lithium.

Cela pourrait potentiellement entraver tout achat futur par Arcadium, qui a ciblé l'Australie pour sa croissance. Toutefois, M. Coleman a déclaré qu'il s'agissait d'un "véritable point positif".

"Ce sont des gens qui comprennent très bien le secteur, qui comprennent très bien l'Australie et qui ont une vision à très long terme", a-t-il déclaré.