L'actionnaire principal Toyota est "très positif" sur le rapprochement Allkem-Livent - Allkem

L'actionnaire principal d'Allkem Ltd, Toyota, est "très positif" à propos d'un projet de rapprochement de 10,6 milliards de dollars avec le fabricant américain de produits chimiques à base de lithium Livent Corp, a déclaré le PDG d'Allkem jeudi, alors que les actions de sa société cotée en Australie ont grimpé.

Allkem Ltd et Livent ont déclaré mercredi qu'elles allaient se regrouper dans le cadre d'une opération entièrement en actions pour créer le troisième producteur mondial de lithium, un métal essentiel pour les batteries des véhicules électriques.

Toyota Tsusho Corp, la branche commerciale du constructeur automobile japonais, détient 6,16 % des actions d'Allkem. Toyota n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

"Toyota est au courant de la transaction... sa réaction est plutôt positive", a déclaré à Reuters Martin Pérez de Solay, PDG d'Allkem.

"Nous sommes tous impatients d'établir avec eux une relation commerciale plus large et plus profonde avec le groupe Toyota", a-t-il ajouté lors d'une interview.

Les actions d'Allkem ont augmenté de 13,6 % à l'ouverture des marchés jeudi, après que la nouvelle de l'accord ait été annoncée mercredi après la fermeture des marchés, ce qui a entraîné une hausse des actions du lithium cotées en Australie.

Les actions de Livent ont terminé en hausse de 5,2 % à la Bourse de New York. (Rapport de Melanie Burton et Yuka Obayashi.)