L'australien Allkem en tête de l'ASX 200 grâce à sa fusion avec Livent pour un montant de 10,6 milliards de dollars

Les actions d'Allkem ont grimpé de 14,2% à 14,740 dollars australiens à 0014 GMT, atteignant leur plus haut niveau depuis le 24 novembre et se plaçant en tête des gains de l'indice de référence ASX 200. Livent, qui se négocie à New York, a terminé la séance du jour au lendemain en hausse de 5,2 %.

Les actionnaires d'Allkem recevront une action de l'entité combinée pour chacune de leurs actions et la société détiendra finalement 56% de la nouvelle entreprise, tandis que Livent détiendra le reste.

L'opération devrait être finalisée d'ici la fin de l'année 2023, et l'entité fusionnée sera cotée à la Bourse de New York et aura son siège aux États-Unis.

"Nous considérons que l'opération est porteuse de valeur", ont écrit les analystes de RBC dans une note de recherche.

"Elle présente des synergies opérationnelles à partir d'actifs complémentaires, des avantages d'échelle et une intégration verticale plus poussée, ainsi qu'un potentiel d'augmentation des actifs et de la technologie à long terme", ont-ils ajouté.

En outre, le principal actionnaire d'Allkem, Toyota, a déclaré plus tôt dans la journée de jeudi qu'il était "très positif" à propos d'un projet de rapprochement de 10,6 milliards de dollars avec Livent Corp.

La demande de lithium et d'autres composants connexes a augmenté ces derniers temps, les entreprises cherchant à élargir leurs portefeuilles vers l'énergie durable.

Allkem et Livent exploitent toutes deux des installations de saumure de lithium en Argentine, à environ 10 km l'une de l'autre, et dans la province canadienne du Québec.

Les actions d'autres mineurs de lithium, tels que Mineral Resources, Pilbara Minerals et Liontown Resources, ont bondi de 2,4 % à 7,6 %.