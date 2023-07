ALLOGENE THERAPEUTICS, INC. : Truist Securities toujours à l'achat

Allogene Therapeutics, Inc. est une société d'immuno-oncologie en phase clinique. La société se concentre sur le développement et la commercialisation de thérapies par cellules T allogéniques génétiquement modifiées pour le traitement du cancer. Elle est engagée dans le développement d'un pipeline de multiples produits candidats de cellules T allogéniques à récepteurs d'antigènes chimériques (CAR) utilisant l'ingénierie des protéines, l'édition de gènes, l'insertion de gènes et les technologies avancées de fabrication de cellules T. Ses produits candidats avancés, ALLO-501 et ALLO-501A, sont des thérapies par cellules CAR T allogéniques modifiées qui ciblent la CD19, une protéine exprimée à la surface des cellules B et une cible validée pour les hémopathies malignes causées par les cellules B. La société développe également des thérapies par cellules CAR allogéniques modifiées qui ciblent la CD19. La société développe également des produits candidats à base de cellules CAR T allogéniques pour le myélome multiple, le carcinome rénal à cellules claires (ccRCC) et d'autres cancers du sang et tumeurs solides. Ses principaux produits candidats comprennent ALLO-501, ALLO-501A, ALLO-715, ALLO-715 plus nirogacestat, ALLO-605, ALLO-316 et ALLO-647.

