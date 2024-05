Allos SA, anciennement Aliansce Sonae Shopping Centers SA, est une société brésilienne principalement engagée dans l'industrie des centres commerciaux. L'activité principale de la société consiste à investir dans des centres commerciaux, des galeries marchandes et des entreprises similaires, ainsi que dans d'autres sociétés en tant que partenaire ou actionnaire, à fournir des services de conseil commercial, à gérer des galeries marchandes et des condominiums. La société est également active dans la planification, le développement et l'administration de la structure ainsi que dans la gestion financière, commerciale, juridique et opérationnelle des centres commerciaux. Le portefeuille de la société comprend plus de 50 centres commerciaux et, par l'intermédiaire de ses filiales, elle est présente dans les cinq régions du Brésil.

Secteur Développement et opérations immobilières