Allot Communications Ltd. (Allot) est un fournisseur mondial de solutions de sécurité et de monétisation qui permettent aux fournisseurs de services mobiles, fixes et d'entreprise de protéger et de personnaliser l'expérience numérique. La société possède une clientèle mondiale et diversifiée composée de fournisseurs de services mobiles et fixes à large bande, de câblo-opérateurs, de réseaux privés, de centres de données, de gouvernements et d'entreprises, telles que des institutions financières et éducatives. Ses solutions intégrées comprennent des solutions d'analyse, de gestion du trafic, de mise en cache et d'optimisation de la vidéo, de contrôle des politiques et de tarification, d'activation des services et de sécurité. Les plates-formes Allot Service Gateway (y compris Allot Service Gateway Tera, et Allot Service Gateway 9500), ainsi que les plates-formes Allot NetEnforcer sont basées sur une technologie conçue pour un déploiement en ligne dans une gamme de réseaux. Les plateformes Allot Service Gateway sont conçues pour être déployées à la fois sur des infrastructures d'accès au réseau traditionnelles et virtualisées.

Secteur Loisirs et détente