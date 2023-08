AlloVir, Inc. est une société de thérapie cellulaire en fin de phase clinique. La société est engagée dans le développement de thérapies à base de cellules T allogéniques pour traiter et prévenir les maladies virales. Sa plateforme de thérapie par cellules T spécifiques de virus (VST) permet de générer des VST conçues pour restaurer l'immunité chez les patients présentant des déficiences en cellules T. Ses produits candidats comprennent Viralym-M (ALVR105), ALVR106, ALVR109, ALVR107 et ALVR108. Son principal produit candidat, Viralym-M, est une thérapie multi-VST ciblant cinq virus : le virus BK (BKV), le cytomégalovirus (CMV), l'adénovirus (AdV), le virus Epstein-Barr (EBV) et l'herpèsvirus humain 6 (HHV-6). Le ALVR106 est une thérapie par STV allogénique développée pour cibler les maladies causées par quatre virus respiratoires : le virus respiratoire syncytial (RSV), la grippe, le virus parainfluenza (PIV) et le métapneumovirus humain (hMPV). Son LVR109 est une thérapie VST allogénique qui cible le coronavirus 2 du syndrome respiratoire aigu sévère (SARS-CoV-2).

