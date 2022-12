AlloVir, Inc. Annonce des résultats finaux positifs de l'étude de phase 2 sur la prévention du multi-virus Posoleucel

AlloVir, Inc. a annoncé les données finales de l'étude de phase 2 du posoleucel, une thérapie cellulaire T expérimentale, allogénique, prête à l'emploi et spécifique à plusieurs virus, pour la prévention d'infections ou de maladies cliniquement significatives dues à six virus communs et dévastateurs chez les receveurs de greffes de cellules hématopoïétiques allogéniques (allo-HCT) : adénovirus (AdV), virus BK (BKV), cytomégalovirus (CMV), virus d'Epstein-Barr (EBV), herpèsvirus-6 humain (HHV-6) et virus JC (JCV). Ces données finales ont démontré une réduction substantielle du taux attendu d'infections ou de maladies virales cliniquement significatives dans cette population de patients à haut risque, malgré les taux élevés attendus de réactivation virale. Les données sur les biomarqueurs ont démontré la persistance du posoleucel et l'association entre l'expansion des cellules T fonctionnelles spécifiques du virus (CTV) et le contrôle viral.

L'administration répétée de posoleucel a été généralement bien tolérée dans l'étude. La majorité des receveurs d'allogreffe réactivent un ou plusieurs des six virus cibles de posoleucel après l'allogreffe, ce qui peut entraîner des infections cliniquement significatives, une morbidité prolongée, une hospitalisation et un décès prématuré. Il n'existe actuellement aucune thérapie préventive efficace capable de cibler ces virus simultanément pour bloquer la progression de la réactivation virale vers des infections cliniquement significatives.

Lorsqu'il est administré en tant que thérapie préventive, Posoleucel est conçu pour servir de pont immunologique, couvrant les patients pendant la fenêtre à haut risque, post-transplantation, lorsque le propre système immunitaire des patients se reconstruit. Posoleucel se développe sélectivement en présence d'antigènes des six virus cibles, contrôle la réplication virale et se contracte après le contrôle viral et la reconstitution des propres systèmes immunitaires des patients. Étude de prévention multi-virus de phase 2 : Cette étude ouverte de phase 2 a évalué l'efficacité et la sécurité du posoleucel pour la prévention d'infections ou de maladies virales cliniquement significatives causées par six virus cibles : AdV, BKV, CMV, EBV, HHV-6 et JCV. L'étude de prévention englobait à la fois la prophylaxie des patients présentant un risque élevé de réactivation virale et le traitement préventif des patients présentant une réactivation virale mais n'ayant pas encore développé d'infections ou de maladies cliniquement significatives.

Les patients ont reçu jusqu'à sept perfusions bihebdomadaires de posoleucel et ont été testés pour la virémie par réaction en chaîne par polymérase (PCR) sur une base hebdomadaire contre les six virus pendant une période de 14 semaines. Après cette période de dosage, les patients ont été suivis jusqu'à la semaine 26. Le principal critère d'évaluation de l'étude était le nombre de nouvelles infections cliniquement significatives ou de maladies d'organes terminaux survenues jusqu'à la semaine 14.

L'étude a recruté 26 patients allo-HCT à haut risque. Parmi ces patients, 12 (46 %) ont reçu des cellules transplantées de donneurs haploidentiques, neuf (35 %) de donneurs non apparentés non appariés, quatre (15 %) de donneurs non apparentés appariés avec déplétion des cellules T ou avec lymphopénie, et un (4 %) de sang de cordon ombilical. Sur les 26 patients allogreffés à haut risque qui ont reçu du posoleucel dans cette étude ouverte, 22 (85 %) ont connu une réactivation d'au moins un des virus cibles du posoleucel.

Malgré ces taux élevés attendus de réactivation virale, seules trois infections cliniquement significatives ont été observées jusqu'à la semaine 14 ; deux patients asymptomatiques ont commencé un traitement préventif contre le CMV avec du valganciclovir après le retrait du letermovir, et un patient a commencé à prendre du rituximab pour une maladie lymphoproliférative post-transplantation associée à l'EBV alors qu'il recevait de fortes doses de stéroïdes. Les analyses des biomarqueurs ont démontré que le contrôle viral était associé à l'expansion des TVS fonctionnelles. Une augmentation de la fréquence des TSV fonctionnelles, lors de l'évaluation du changement entre la ligne de base (Pre) et la réponse maximale pendant la période de traitement de 14 semaines (Post), a été observée via ELISpot.

Cette augmentation de la fréquence des VST fonctionnelles a été associée à une réduction de la virémie pendant la même période. La persistance cellulaire a été évaluée par séquençage des récepteurs des cellules T, la présence de posoleucel étant confirmée à la fois pendant la période de perfusion et jusqu'à 14 semaines après la dernière perfusion. Le traitement comportant jusqu'à sept doses de posoleucel sur 12 semaines a été généralement bien toléré, sans signaux de sécurité inattendus.

Les taux de GVHD (19%) étaient similaires en fréquence et en sévérité à ceux attendus dans cette population d'allo-HCT à haut risque. Trois (12 %) événements indésirables graves liés au traitement ont été signalés. Aucun épisode de syndrome de libération de cytokines n'a été signalé.