AlloVir, Inc. est une société de thérapie cellulaire en phase clinique avancée. Elle développe des thérapies à base de cellules T allogéniques pour traiter et prévenir les maladies virales. Sa plateforme de thérapie par cellules T spécifiques de virus (VST) permet de générer des VST conçues pour restaurer l'immunité chez les patients souffrant de déficiences en cellules T. Ses produits candidats comprennent posoleucel, ALVR106, ALVR109, ALVR107 et ALVR108. Son principal produit candidat, le posoleucel, est une thérapie multi-SVT ciblant six virus : le virus BK (BKV), le cytomégalovirus (CMV), l'adénovirus (AdV), le virus d'Epstein-Barr (EBV), le virus JC (JCV) et l'herpèsvirus humain 6 (HHV-6). L'ALVR106 est une thérapie VST allogénique développée pour cibler les maladies causées par quatre virus respiratoires : le virus respiratoire syncytial (RSV), la grippe, le virus parainfluenza (PIV) et le métapneumovirus humain (hMPV). La plateforme de fabrication VST permet de générer de manière reproductible des candidats thérapeutiques cellulaires spécifiques à un ou plusieurs virus.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale