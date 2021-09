Allreal débourse plusieurs centaines de millions pour se renforcer en Romandie

Zurich (awp) - Allreal renforce ses activités en Suisse romande avec l'acquisition de plusieurs immeubles et de projets en développement de la société immobilière Immosynergies Holding. Au total, la transaction devrait lui coûter environ 400 millions de francs suisses nets, a indiqué jeudi le groupe immobilier.

L'acquisition comprend un portefeuille d'une vingtaine d'immeubles d'une valeur de 500 millions de francs suisses ainsi que quatre bâtiments en construction totalisant 210 millions, avec un volume d'investissement potentiel d'environ 700 millions. Les biens sont tous situés dans les cantons de Genève et de Vaud.

Grâce à cette transaction, la valeur marchande totale des immeubles de placement d'Allreal atteindra environ 5,1 milliards. La transaction devrait générer des revenus locatifs supplémentaires de plus de 15 millions.

Le rachat des immeubles permettra de faire progresser à 26% - de 22% - la part des logements dans ses revenus locatifs, précise la société zougoise.

Allreal reprend également l'entreprise générale Roof, gérant les projets en développement ainsi que ses 45 collaborateurs. Elle appartenait jusqu'à présent à Immosynergies, qui est détenue à 100% par son fondateur, Olivier Plan.

La moitié du prix d'achat net sera payée en espèces et l'autre moitié en actions Allreal. La part en espèces sera financée par "des fonds libres et par le recours aux lignes de crédit existantes". La part en actions Allreal sera "mise à disposition à partir du propre portefeuille d'actions de la société et par l'émission de nouvelles actions au profit d'Olivier Plan contre apport en nature", précise Allreal. Une augmentation de capital, avec l'émission de 650'000 nouvelles actions, soit 4,1% du capital-actions existant, est prévue.

Olivier Plan deviendra ainsi l'un des principaux actionnaires d'Allreal et continuera à assurer la direction opérationnelle des activités en Suisse romande.

La finalisation de la transaction est attendue dans la deuxième moitié du mois d'octobre.

ol/fr