Après un solide premier semestre, Allreal révise à la hausse ses attentes

Zurich (awp) - Allreal a nettement amélioré sa rentabilité au premier semestre. Malgré un repli de l'ensemble de ses revenus, le groupe immobilier, également actif dans l'entreprise générale, a vu son bénéfice net bondir de 28,8% en un an à 111,3 millions de francs suisses. Dans la foulée, la firme zougoise révise à la hausse son attente de résultat opérationnel annuel.

Atteignant 41,8 millions de francs suisses avant impôts, contre 27,7 millions douze mois auparavant, les gains liés à la réévaluation du portefeuille immobilier ont contribué au résultat réjouissant, écrit mercredi Allreal. Sans tenir de compte de ces effets, le bénéfice net du groupe établi Zoug s'est inscrit à 79,1 millions de francs suisses, en hausse de 25,6%.

Soutenu par les deux unités d'affaires du groupe, le résultat d'exploitation avant intérêts et impôts (Ebit) s'est lui étoffé de 23,8% à 106,6 millions. En tenant compte des gains provenant de la réévaluation du portefeuille immobilier, l'Ebit a enregistré une croissance de 30,4% à 148,4 millions de francs suisses.

Considérés dans leur ensemble, les revenus ont en revanche fléchi de 5,9% à 262,3 millions. Le produit issu des loyers a pourtant augmenté de 1,7% à 101,8 millions de francs suisses, reflèt de différents ajouts au portefeuille.

La performance d'Allreal a dépassé les attentes des analystes, à l'exception des revenus locatifs. Sondés par AWP, les experts anticipaient un bénéfice net et un Ebit hors effets de revalorisation de respectivement 64,4 et 85,4 millions de francs suisses

A fin juin, le taux de vacance cumulé atteignait 1,5%, un niveau qu'Allreal juge exceptionnellement bas par rapport à l'industrie. Alors qu'un repli a été observé dans le segment résidentiel, une légère augmentation a été enregistrée pour les espaces commerciaux, comme prévu, note l'entreprise, qui précise avoir négocié avec succès des prolongations de contrat anticipées avec plusieurs clients importants.

Pour l'ensemble de l'année 2021, Allreal ne s'attend qu'à une très légère augmentation du taux de vacance cumulé et anticipe un très bon résultat. Sur la base de la performance semestrielle, le groupe révise même à la hausse son attente de résultat d'exploitation, ce dernier étant désormais attendu à plus de 130 millions de francs suisses, contre un peu plus de 125 millions jusqu'alors.

