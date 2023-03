Résultat opérationnel record pour Allreal en 2022

Zurich (awp) - Le groupe immobilier a inscrit un nouveau record en termes de résultat opérationnel l'année dernière. Le bénéfice net en revanche a reculé, en raison de la baisse des gains réalisés sur les plus-values de placement, sans que cela affecte la rémunération des actionnaires.

Au cours de l'année sous revue, l'entreprise zougoise cotée à la Bourse suisse a vu ses revenus locatifs s'enrober de 4,8% à 214,2 millions de francs suisses, une hausse qui s'explique par l'expansion du portefeuille d'immeubles de rendement en Suisse romande, ainsi que le maintien du taux de vacance cumulé à 1,6%.

En dépit de la vente de deux immeubles à Bâle, la valeur de marché du parc immobilier est restée quasiment stable, s'affichant à 5,10 milliards de francs suisses au bouclement de l'exercice (-8,6 millions sur un an), précise Allreal mercredi dans un communiqué.

Dans les activités d'entreprise générale, les revenus ont progressé marginalement pour s'établir à 54,6 millions, et la rentabilité s'est améliorée en dépit de difficultés d'approvisionnement pour plusieurs matériaux de construction et une hausse des coûts de production.

La performance globale s'est inscrite à 533,8 millions de francs suisses, en repli de 2,5%, alors que le résultat d'exploitation (Ebit) est ressorti à 200,7 millions, en baisse de 18,6%. Ajusté de l'effet des revalorisations, ce dernier affiche une évolution positive (+1,0%) à 184,2 millions.

Le bénéfice net s'est contracté de 15,3% à 154,7 millions (+7,2% hors revalorisations des immeubles). Le conseil d'administration proposera à l'assemblée générale du 21 avril une distribution inchangée de 7,00 francs suisses par action, composée à parts égales d'un dividende ordinaire et de réserves issues d'apports en capital.

La copie rendue par le groupe zougois s'inscrit dans le cadre des expectatives de la communauté financière pour ce qui est des revenus locatifs et de l'Ebit hors revalorisations, alors que le bénéfice net dépasse les projections les plus optimistes des analystes sondés par AWP. Ces derniers s'attendaient en revanche à plus de générosité envers les actionnaires.

Pour l'exercice en cours, la direction d'Allreal anticipe un résultat opérationnel "inférieur", en raison notamment d'une augmentation "notable" des charges financières et l'absence d'effets fiscaux uniques, sans pour autant articuler de chiffres concrets.

buc/ol