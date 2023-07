Allwinnertech Technology Co.,Ltd. a approuvé l'élection de Ye Mao en tant qu'administrateur non indépendant, de Chen Yabin, Ran Maoliang et Wang Zhongwei en tant qu'administrateurs indépendants et de Chen Huiheng et Zheng Qiong en tant que superviseurs non salariés lors de l'AGE qui s'est tenue le 3 juillet 2023.