Ally Financial Inc. est une société de services financiers numériques. Les secteurs de la société comprennent les opérations de financement automobile, les opérations d'assurance, les opérations de financement hypothécaire et les opérations de financement d'entreprise. Le secteur du financement automobile fournit des services, tels que la fourniture de contrats de vente à tempérament, de prêts et de contrats de location-exploitation, et propose des prêts à terme aux concessionnaires. Le segment des opérations d'assurance propose des produits de protection et d'assurance pour le financement des consommateurs vendus par le canal des concessionnaires automobiles, ainsi que des produits d'assurance commerciale vendus directement aux concessionnaires. Le segment des opérations de financement hypothécaire comprend son offre directe de prêts hypothécaires Ally Home aux consommateurs et les achats en gros de prêts hypothécaires jumbo et à faible revenu provenant de tiers. Le segment des opérations de financement d'entreprise fournit des prêts à effet de levier garantis de premier rang et des prêts de trésorerie aux entreprises du marché intermédiaire basées aux États-Unis, en mettant l'accent sur les entreprises appartenant à des sponsors de capitaux privés.