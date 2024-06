Ally Financial Inc. est une société de services financiers. Les secteurs d'activité de la société comprennent les opérations de financement automobile, les opérations d'assurance, les opérations de financement hypothécaire et les opérations de financement d'entreprise. Le secteur des opérations de financement automobile est engagé dans la fourniture de services, tels que les contrats de vente à tempérament au détail, les prêts et les contrats de location-exploitation, l'offre de prêts à terme aux concessionnaires, le financement des plans d'aménagement des concessionnaires et d'autres lignes de crédit aux concessionnaires, et d'autres services. Les opérations d'assurance sont une activité complémentaire axée sur l'automobile, qui propose à la fois des produits de protection financière des consommateurs et des produits d'assurance vendus principalement par l'intermédiaire des concessionnaires automobiles, et des produits d'assurance commerciale vendus directement aux concessionnaires. Le segment des opérations de financement hypothécaire comprend l'offre de prêts hypothécaires Ally Home destinés directement aux consommateurs et l'achat en gros de prêts hypothécaires jumbo et LMI accordés par des tiers. Le segment des opérations de financement d'entreprise propose des prêts garantis de premier rang basés sur des actifs et des prêts à effet de levier sur les flux de trésorerie.