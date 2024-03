Ally Financial Inc. a annoncé que Michael G. Rhodes sera son nouveau directeur général, à compter du 29 avril 2024. Il sera également nommé membre du conseil d'administration d'Ally à cette date. M. Rhodes apporte à Ally plus de 25 ans d'expérience dans le domaine de la banque de détail et de la banque grand public, et il a fait ses preuves dans la mise en œuvre de stratégies transformatrices en matière de numérique, de données et de technologie.

M. Rhodes a récemment occupé le poste de PDG de Discover Financial Services et a été membre du conseil d'administration de la société. Il a également occupé le poste de président de Discover Bank et siégé au conseil d'administration de la banque. Avant de rejoindre Discover, M. Rhodes a passé plus de 12 ans à la Banque TD, plus récemment en tant que chef de groupe, Services bancaires personnels canadiens, où il a supervisé la division dédiée aux produits de détail et au service des clients par le biais des services mobiles, en ligne, par téléphone et d'un réseau de plus de mille succursales.

Au cours de son mandat à la Banque TD, M. Rhodes a également dirigé les services de cartes de crédit et les services aux commerçants en Amérique du Nord et a occupé le poste de chef de l'innovation, de la technologie et des services partagés. À ce titre, M. Rhodes a renforcé la résilience, la sécurité et l'efficacité opérationnelles tout en améliorant la capacité de la banque à prendre en charge les technologies émergentes, telles que l'intelligence artificielle et la migration vers le cloud. Il a également occupé des postes à responsabilité chez Bank of America et MBNA America Bank.

M. Rhodes est titulaire d'un master en administration des affaires de la Wharton School de l'université de Pennsylvanie et d'un diplôme de premier cycle en ingénierie de l'université Duke, où il siège actuellement au conseil d'administration. M. Rhodes remplace Jeffrey J. Brown, qui a quitté ses fonctions à la fin du mois de janvier 2024 après près de neuf ans en tant que PDG. Doug Timmerman, président des services financiers aux concessionnaires d'Ally, a assuré l'intérim depuis le départ de M. Brown.