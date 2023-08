Almadex Minerals Ltd. a annoncé que, suite à son communiqué de presse du 11 juillet 2023 décrivant l'identification de nouvelles cibles, elle a acquis par jalonnement un intérêt de 100 % dans le projet d'exploration de cuivre porphyrique New Hope en Arizona, aux États-Unis. Le projet New Hope, d'une superficie de 950 hectares, couvre une zone d'environ 3,5 kilomètres sur 1,5 kilomètres d'altération hydrothermale intense développée dans des roches volcaniques et des dykes intrusifs recoupés. L'altération hydrothermale observée est caractéristique des niveaux supérieurs d'un système porphyrique.

Almadex a terminé un programme de cartographie géologique et d'altération de surface. Les vestiges d'une lithocapture argileuse avancée avec Na-alunite, pyrophyllite et dickite ainsi qu'une signature d'altération phyllique comprenant de la muscovite à haute cristallinité en surface ont été cartographiés à l'aide d'un prospecteur minéral Terraspec. Les résultats complets de ces travaux sont en train d'être compilés au fur et à mesure que des analyses supplémentaires sont effectuées.

Almadex se réjouit de pouvoir communiquer sur ces résultats et sur ses plans d'exploration pour le projet New Hope. Après avoir identifié la cible New Hope, les recherches d'Almadex ont permis de trouver des rapports décrivant certains des travaux effectués dans la région entre les années 1950 et 1970. Ces rapports mentionnent des forages peu profonds, quelques données géophysiques et une description de deux forages au diamant dont l'emplacement du collier est incertain.

L'un d'entre eux était un trou profond qui aurait été foré à proximité de la zone d'altération argileuse.