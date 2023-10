(Alliance News) - "Almawave a suivi un chemin de croissance et d'évolution constante depuis sa cotation, et aujourd'hui les défis sont encore plus grands parce que le secteur de l'intelligence artificielle représente un levier de grande opportunité stratégique en Italie et dans le monde, et nous voulons être de plus en plus forts, positionnés et efficaces à la fois dans la croissance organique et dans l'évaluation des opportunités de M&A", a commenté Valeria Sandei, PDG d'Almawave Spa, rencontrée lors de l'événement Next Gems au siège de la Borsa Italiana à Milan, dont Alliance News est le partenaire média.

Du côté des investissements, la société travaille sur les questions d'intelligence artificielle et de données avec une logique de plus en plus synchrone d'interprétation des technologies relevant du monde de l'IA pour résoudre différents cas d'utilisation et besoins dans divers secteurs et segments de marché : "Notre stratégie consistera de plus en plus à consolider notre vision d'une plate-forme technologique et à y positionner une multiplicité de modules qui permettent aux entreprises de s'équiper de nombreuses fonctionnalités. Nous voyons également une opportunité d'évolution dans le secteur gouvernemental dans toutes ses déclinaisons - transition écologique, optimisation des ressources énergétiques, villes intelligentes, sécurité, santé, efficacité des machines publiques, services aux citoyens".

L'Italie est un marché en pleine croissance pour le secteur de l'intelligence artificielle. L'Italie est un marché en pleine croissance pour le secteur de l'intelligence artificielle : "Il y a encore beaucoup de place pour l'évolution, tant en Italie qu'à l'étranger. Cela représente non seulement une menace potentielle parce que d'autres peuvent développer des choses que nous utilisons, même si cela arrive, mais aussi une opportunité, et c'est la clé que nous voulons donner au marché. Nous développons donc des technologies, des solutions et des compétences en matière de données qui sont exportables et représentent une valeur non seulement sur notre marché, mais aussi sur celui des autres.

