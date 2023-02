Almawave adhère au Pacte Mondial des Nations Unies

(Alliance News) - Almawave Spa a annoncé lundi son adhésion au Pacte Mondial des Nations Unies.

"L'entreprise confirme ainsi sa vocation de réalité italienne orientée vers la mise en œuvre de pratiques et d'objectifs dans la sphère ESG, poursuivant le chemin entrepris par la société mère Almaviva depuis 2015. En adhérant, Almawave s'engage à entreprendre des activités commerciales responsables et à faire siens les principes universels de durabilité", explique l'entreprise dans une note.

Lancé en 2000 à l'initiative de l'ancien secrétaire de l'ONU Kofi Annan, le Pacte mondial encourage les entreprises du monde entier à créer un cadre économique, social et environnemental qui favorise une économie mondiale saine et durable, garantissant à chacun la possibilité de partager ses bénéfices.

"À cette fin, il exige des entreprises et des organisations qui y adhèrent qu'elles partagent, soutiennent et appliquent un ensemble de dix principes fondamentaux relatifs aux droits de l'homme, au travail, à l'environnement et à la lutte contre la corruption, respectivement, et qu'elles soutiennent les cibles de l'ONU décrites dans les Objectifs de développement durable. Il s'agit de la plus grande initiative de durabilité d'entreprise au monde, impliquant plus de 15 000 entreprises, 3 000 signataires non commerciaux dans plus de 160 pays et plus de 70 réseaux locaux".

Par Claudia Cavaliere, journaliste d'Alliance News

