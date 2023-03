Almawave : augmentation des recettes et des bénéfices en 2022

(Alliance News) - Almawave Spa a approuvé mardi ses états financiers consolidés au 31 décembre 2022, qui se sont soldés par un bénéfice de 4,8 millions d'euros, contre 3,4 millions d'euros en 2021.

Les revenus se sont élevés à 47,9 millions d'euros, en hausse de 46% par rapport à 2021, où ils s'élevaient à 32,8 millions d'euros.

Dans le détail, la composante tirée par les produits propriétaires et les services associés affiche une hausse exceptionnelle de 75% d'une année sur l'autre, à 23 millions d'EUR. Les services de Big Data et de transformation numérique appliqués aux produits tiers ont également progressé, de 27 %, à 25 millions d'euros.

Sur le plan géographique, le chiffre d'affaires international a augmenté de 72 % pour atteindre 5,7 millions d'euros, principalement sous l'influence de la croissance dans la région LATAM et en Afrique. En Italie, les recettes de 42,3 millions d'euros représentent une croissance de 43 % par rapport à l'année précédente.

Si l'on considère la performance autonome des deux sociétés acquises - The Data Appeal Company et Sistemi Territoriali -, en 2022, les revenus réalisés par The Data Appeal Company ont augmenté de 90% à 4,2 millions d'euros contre 2,3 millions d'euros en 2021, tandis que ceux de Sistemi Territoriali ont augmenté de 31% à 3,1 millions d'euros contre 2,4 millions d'euros en 2021, soit une croissance globale des deux sociétés d'environ 60%.

L'EBITDA en 2022 est de 10,2 millions d'euros, contre 7,7 millions d'euros en 2021.

L'Ebitda en 2022 a également augmenté, passant de 4,6 millions d'euros l'année précédente à 6,4 millions d'euros.

La position financière nette au 31 décembre 2022 était de 10,4 millions d'euros, contre 12,0 millions d'euros en 2021.

"2022 a été une nouvelle année de croissance exceptionnelle. Nous avons réalisé des acquisitions et diversifié les marchés et les zones géographiques. Au cours des deux derniers exercices, nous avons effectivement doublé notre activité et continué à investir dans le développement du groupe, tout en maintenant des marges élevées et en améliorant le PFN ", a commenté la PDG Valeria Sandei.

Pour l'avenir, Almawave prévoit pour l'exercice 2023 "une évolution positive de l'activité et une augmentation conséquente des revenus, de l'EBITDA et de l'EBIT". Le résultat net, ajoute la société, "devrait être positif".

Sur le front de la technologie et de l'offre, "le groupe entend poursuivre sa trajectoire de croissance, en continuant à investir dans l'augmentation et le renforcement de ses solutions pour une application dans divers marchés, tels que le gouvernement, la Fintech, le tourisme, la transition écologique, la mobilité et le transport intelligents et la santé".

Mardi, Almawave a clôturé dans le rouge de 0,1 pour cent à 4,70 euros par action.

