Almawave SpA est une société basée en Italie qui se consacre principalement à l'intelligence artificielle et à l'analyse du langage naturel. La société fournit des technologies et des services appliqués au monde du Big Data pour le développement numérique des entreprises et des administrations publiques. Elle propose des actifs, notamment le traitement du langage naturel, la reconnaissance automatique de la parole et la plateforme conversationnelle omnicanale, qui permettent de comprendre le texte et la voix dans une variété de langues, d'interagir sur n'importe quel canal de communication et d'analyser les données, entre autres. La société est présente dans le monde entier.

Secteur Services et conseils en informatique