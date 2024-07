(Alliance News) - Almawave Spa et DITECFER, le District des technologies ferroviaires, de la grande vitesse et de la sécurité des réseaux qui regroupe aujourd'hui plus de cinquante entreprises et organismes de recherche italiens, ont annoncé mercredi la signature d'un accord stratégique pour l'application de l'intelligence artificielle dans l'industrie ferroviaire.

Cette collaboration marque un pas important vers l'innovation et la modernisation de l'écosystème ferroviaire italien grâce à une utilisation de plus en plus efficace des données et des informations pour tous les opérateurs du secteur, sur la base de la connaissance de ses caractéristiques spécifiques, selon une note de l'entreprise.

Dans le détail, l'accord entre Almawave et DITECFER se concentre sur le développement de cas d'utilisation innovants, qui visent à aider à transformer le secteur ferroviaire avec l'intelligence artificielle, en introduisant de nouveaux leviers d'efficacité, d'efficience, de sécurité et de qualité des processus.

"Depuis des années, notre entreprise investit dans les technologies d'Intelligence Artificielle en Italie et connaît bien leur application dans le contexte spécifique du Transport, notamment grâce aux synergies avec la société mère Almaviva, l'un des leaders mondiaux du secteur. Ensemble, nous visons à créer un écosystème ferroviaire plus sûr, plus efficace et plus innovant, faisant de notre pays un exemple à suivre au niveau international", a commenté Valeria Sandei, PDG d'Almawave.

Almawave est en hausse de 1,6 % à 4,49 euros par action.

Par Claudia Cavaliere, journaliste à Alliance News

