(Alliance News) - Almawave Spa a annoncé mercredi que sa filiale The Data Appeal Company Spa a signé un accord contraignant pour acquérir 70% du capital social de Mabrian Technologies SL, une société basée en Espagne - Minorque et Barcelone - active dans le développement de solutions dans le domaine du voyage et de la Destination Intelligence et axée sur l'analyse de données innovantes et l'intelligence décisionnelle AI KPI's.

La transaction comprend l'achat par The Data Appeal de 70%, en espèces, du capital social de Mabrian. Le prix payé, qui s'élève à environ 3,7 millions d'euros, a été convenu sur la base d'une valeur d'entreprise de 6,1 millions d'euros et fera l'objet d'un ajustement à la date de clôture sur la base de la position financière nette finale. L'accord prévoit également la reconnaissance possible d'un complément de prix, d'un montant maximum de 1,5 million d'euros, en cas de réalisation de performances économiques et financières exceptionnelles spécifiques, à comptabiliser après l'approbation des états financiers de 2023.

La société a annoncé que la transaction sera entièrement financée par les ressources propres du groupe Almawave.

Les 30 % restants du capital de Mabrian peuvent être acquis par le biais d'une option exerçable en 2026, sous réserve de la réalisation de certaines conditions économiques et opérationnelles prédéfinies.

Almawave se négocie dans le vert de 1,0 % à 3,94 euros par action.

Par Claudia Cavaliere, journaliste à Alliance News

