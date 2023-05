Almawave participera à la première édition de GITEX Africa 2023

Données financières EUR USD CA 2023 57,9 M 62,6 M - Résultat net 2023 4,70 M 5,08 M - Tréso. nette 2023 10,4 M 11,2 M - PER 2023 27,3x Rendement 2023 - Capitalisation 140 M 152 M - VE / CA 2023 2,24x VE / CA 2024 1,86x Nbr Employés 379 Flottant 34,0% Graphique ALMAWAVE S.P.A. Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique ALMAWAVE S.P.A. Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Haussière Haussière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 2 Dernier Cours de Clôture 4,78 € Objectif de cours Moyen 6,65 € Ecart / Objectif Moyen 39,1% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Valeria Sandei Chief Executive Officer & Director Antonello Gresia Chief Financial Officer Marco Tripi Chairman Raniero Romagnoli Director-Research & Development Dario Saracino Knowledge & Operations Manager Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) ALMAWAVE S.P.A. 13.54% 152 SALESFORCE.COM, INC. 58.65% 205 947 ACCENTURE PLC 8.65% 183 088 TATA CONSULTANCY SERVICES LTD. -1.04% 142 309 SIEMENS AG 23.25% 136 930 IBM -9.67% 115 558