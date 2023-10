(Alliance News) - Almawave Spa a annoncé lundi que Davide Diotallevi assumera le rôle de directeur financier et de responsable des relations avec les investisseurs du groupe.

Diotallevi a une solide et longue carrière dans les domaines de la finance, du contrôle de gestion et des fusions-acquisitions, acquise dans des sociétés telles que KPMG et CY4Gate Spa. Il remplacera Antonella Gresia, qui gérera le transfert dans la continuité avant d'occuper un poste pertinent au sein du groupe Almaviva. Ni Diotallevi ni Gresia ne détiennent d'actions dans Almawave.

Valeria Sandei, PDG d'Almawave, a déclaré : "Je souhaite la bienvenue à Davide, qui sera certainement une ressource précieuse pour l'équipe de direction d'Almawave, dans le cadre de la croissance organique et externe que l'entreprise suit déjà avec efficacité et détermination".

L'action d'Almawave est en baisse de 4,6 %, à 4,14 euros par action.

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, journaliste senior d'Alliance News

