(Alliance News) - Almawave Spa a annoncé jeudi que sa filiale SisTer a remporté l'appel d'offres du COMESA - Marché commun de l'Afrique orientale et australe - pour l'amélioration de la plate-forme de données publiques Africa Information Highway, que la Banque africaine de développement met à la disposition de tous les pays africains et des organisations régionales et sous-régionales.

Promue par la BAD, l'AIH comprend parmi ses principales composantes la plateforme de données ouvertes, capable de relier télématiquement tous les pays africains et les organisations régionales, dans le but d'accroître de manière significative l'accès du public aux statistiques officielles, tout en aidant les pays du continent à améliorer la qualité, la transparence, la gestion, la diffusion et l'échange des données.

Valeria Sandei, PDG d'Almawave, a déclaré : "L'expansion constante de la présence internationale du groupe découle d'une stratégie axée sur des compétences et des technologies verticales distinctives. Sur le continent africain, qui est de plus en plus dynamique et réceptif à l'innovation technologique, nous renforçons progressivement notre position, comme le montre ce contrat avec la Banque africaine de développement".

"Le contrat porte sur un sujet, celui de la gestion des données et des protocoles associés, qui est extrêmement sensible et stratégique dans les parcours de transformation numérique de tous les pays. Je pense que, dans un scénario mondial de plus en plus axé sur les données, d'autres opportunités pourraient se présenter".

L'action d'Almawave est en hausse de 3,1 %, à 4,37 euros par action.

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, journaliste senior d'Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.