Almendral S.A. annonce ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 30 juin 2022

Almendral S.A. a publié ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 30 juin 2022. Pour le deuxième trimestre, la société a déclaré un chiffre d'affaires de 646 628,75 millions CLP, contre 591 680,99 millions CLP un an plus tôt. Le bénéfice net s'est élevé à 169 739,57 millions de CLP, contre 23 510,96 millions de CLP l'année précédente. Le bénéfice de base par action des activités poursuivies s'est élevé à 9,42 CLP, contre 1,3 CLP l'année précédente. Le bénéfice de base par action s'est élevé à 9,42 CLP, contre 1,3 CLP l'année précédente. Pour le semestre, le chiffre d'affaires s'est élevé à 1 287 414,32 millions de CLP, contre 1 149 410,49 millions de CLP l'année précédente. Le bénéfice net s'est élevé à 197 510,15 millions de CLP, contre 32 016,99 millions de CLP l'année précédente. Le bénéfice de base par action des activités poursuivies s'est élevé à 10,96 CLP, contre 1,78 CLP l'année précédente. Le bénéfice de base par action s'est élevé à 10,96 CLP, contre 1,78 CLP l'année précédente.