Almirall : accord de licence pour une crème avec MC2

L'entreprise espagnole Almirall a annoncé un accord de licence avec l'entreprise biotechnologique danoise MC2 Therapeutics, qui élargit sa gamme de produits pour le traitement des maladies de la peau.



Dans le cadre de cet accord, MC2 Therapeutics a accordé à Almirall les droits européens exclusifs de commercialisation de sa crème Wynzora pour le traitement du psoriasis en plaques.



En échange, MC2 Therapeutics devra recevoir des paiements initiaux de 15 millions d'euros avant le lancement, en plus des paiements d'étape sur les ventes et des redevances sur les ventes européennes.



La crème Wynzora a reçu l'approbation de la FDA américaine l'année dernière, et est actuellement en cours d'examen en Europe, soutenu par deux essais de phase 3.



En 2014, la société Almirall, basée à Barcelone, a entamé un redressement stratégique, visant à devenir un leader en dermatologie.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.