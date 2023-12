Almirall, S.A. est le n° 3 espagnol de la recherche, du développement, de la fabrication et de la commercialisation de produits pharmaceutiques destinés notamment au traitement de l'asthme, de la maladie pulmonaire obstructive chronique, du psoriasis, du rhumatisme articulaire et de la sclérose en plaques. Le CA par activité se répartit comme suit : - vente de produits (82,9%) ; - vente de licences (13,8%) ; - autres (3,3%) : notamment production de médicaments pour compte de tiers. La répartition géographique du CA est la suivante : Espagne (30%), Allemagne (22%), Etats-Unis (10%), Italie (7%), France (4%), Royaume Uni (3%), et autres (24%).

Secteur Produits pharmaceutiques