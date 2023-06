Almirall : le titre chute après la levée de fonds

Le laboratoire pharmaceutique espagnol Almirall a annoncé mardi avoir bouclé une augmentation de capital de 200 millions d'euros, provoquant une chute de plus de 10% de son cours de Bourse.



Le groupe basé à Barcelone indique avoir placé 24,4 millions de nouvelles actions à un prix unitaire de 8,2 euros, soit une décote de 5,7% par rapport au cours de clôture de la veille.



Ces nouveaux titres représentent environ 13,2% du capital avant l'opération et 11,6% du capital après la transaction, précise Almirall dans un communiqué.



Cette somme doit servir à disposer de la flexibilité financière nécessaire pour l'exécution rapide d'opportunités de croissance externe (acquisitions ciblées d'entreprises ou rachat de licences) qui sont actuellement à l'étude, ajoute le groupe.



Pour les analystes de Royal Bank of Canada, ces commentaires pourraient laisser présager de possibles transactions dans un avenir proche.



'Nous anticipons une poursuite de la stratégie actuelle d'Almirall en matière de développement de l'activité, avec une attention accrue portée sur des projets précoces en dermatologie, et en particulier sur les droits de distribution en Europe', souligne RBC.



La nature fortement dilutive de la levée de fonds pesait néanmoins sur le cours de Bourse de l'entreprise, qui perdait plus de 10% en milieu de journée à la Bourse de Madrid.



