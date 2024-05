Almirall : le titre grimpe après un début d'année 'solide'

Le 13 mai 2024 à 11:41 Partager

L'action du groupe biopharmaceutique espagnol Almirall s'adjuge plus de 6% lundi en Bourse de Madrid suite à la publication de résultats de premier trimestre qualifiés de 'solides' par les analystes.



La société basée à Barcelone a généré sur les trois premiers mois de l'année un chiffre d'affaires en hausse de 6,6% à 247,4 millions d'euros, porté par une croissance de 30% à 49 millions d'euros des ventes de son traitement du psoriasis, Ilumetri.



Les analystes visaient, à titre de comparaison, des chiffres de respectivement 241,2 et 44,7 millions d'euros.



L'entreprise, désormais repositionnée sur le segment de la dermatologie, a par ailleurs vu son résultat opérationnel (Ebitda) progresser de 1,4% à 52,5 millions d'euros au premier trimestre, alors que le consensus visait 48 millions.



'Dans l'ensemble, ces chiffres trimestriels s'inscrivent en ligne avec notre avis favorable de 'surpondérer' sur le moyen terme', indiquent les analystes de RBC.



Le courtier canadien dit tabler sur une croissance de l'activité alimentée à la fois par Ilumetri et Ebglyss (eczéma), dont il juge les débuts sur le marché encourageants, ainsi que sur la perspective d'une croissance à deux chiffres de l'Ebitda.



Almirall a réitéré ses objectifs annuels, à savoir une croissance de son chiffre d'affaires comprise entre 5% et 10% pour un Ebitda allant de 175 à 190 millions d'euros.



Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.