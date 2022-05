Almirall : les résultats ne convainquent pas

Le laboratoire biopharmaceutique espagnol Almirall décroche de plus de 8% ce lundi à la Bourse de Madrid malgré un 'bon début d'année' marqué par de 'solides performances' au niveau opérationnel.



Dans un communiqué paru ce matin, le groupe de Barcelone fait état d'un chiffre d'affaires net de 218,8 millions d'euros pour les trois premiers mois de l'année, en hausse de 1,6% d'une année sur l'autre.



Sa croissance a été portée pour l'essentiel par un bond de 60% des ventes d'Ilumetri, son traitement contre le psoriasis.



Au niveau des bénéfices, son Ebitda de base ('core') s'est replié de 26% à 50,3 millions d'euros, un recul néanmoins conforme aux prévisions puisque les résultats du premier trimestre 2021 intégraient des produits de cessions pour 16 millions d'euros.



Le spécialiste de la dermatologie maintient ses objectifs pour l'ensemble de l'exercice 2022, à savoir une croissance de l'ordre de 5% de ses ventes nettes assortie d'un Ebitda compris entre 190 et 210 millions d'euros.



