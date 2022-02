La société espagnole Almirall subit une perte annuelle et annonce un changement de direction.

Données financières EUR USD CA 2021 821 M 930 M - Résultat net 2021 -27,4 M -31,1 M - Dette nette 2021 289 M 327 M - PER 2021 -69,4x Rendement 2021 1,53% Capitalisation 1 909 M 2 164 M - VE / CA 2021 2,68x VE / CA 2022 2,48x Nbr Employés 1 787 Flottant 40,8% Graphique ALMIRALL, S.A. Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique ALMIRALL, S.A. Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Baissière Baissière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 12 Dernier Cours de Cloture 10,62 € Objectif de cours Moyen 14,30 € Ecart / Objectif Moyen 34,7% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Gianfranco Nazzi Chief Executive Officer & Executive Director Jorge Gallardo Ballart Chairman & President Michael McClellan Chief Financial Officer & Executive VP-Finance Volker Koscielny Chief Medical Officer Karl Ziegelbauer Chief Scientific Officer Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) ALMIRALL, S.A. -6.02% 2 164 JOHNSON & JOHNSON -4.51% 429 517 ROCHE HOLDING AG -9.64% 301 134 PFIZER, INC. -17.82% 272 392 ABBVIE INC. 6.37% 254 754 NOVO NORDISK A/S -9.96% 229 661