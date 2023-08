Almogim Holdings Ltd publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 30 juin 2023

Almogim Holdings Ltd a publié ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 30 juin 2023. Pour le deuxième trimestre, la société a déclaré un bénéfice net de 6,12 millions d'ILS, contre 23,64 millions d'ILS il y a un an.

Pour le semestre, le bénéfice net s'est élevé à 17,79 millions d'ILS, contre 41,66 millions d'ILS il y a un an.